Gaziantep\'te Kurşunlama ve Yağma Operasyonu

Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma suçuna yönelik operasyonda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve yağma olaylarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayları gerçekleştiren 2 şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıslar, özel hareket destekli operasyonla yakalandı, aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklandı. - GAZİANTEP