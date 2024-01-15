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Gaziantep'te Kuş Tartışması Sonucu Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Kuş Tartışması Sonucu Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gençler arasında kuş meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kalbinden bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Zanlı ya da zanlıları yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Gaziantep\'te Kuş Tartışması Sonucu Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti
15.01.2024 - 12:23,
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Gaziantep'te gençler arasında kuş meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında kuş nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada sırasında 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 18 yaşındaki genci ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı

Kuş nedeniyle işlenen şok cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kuş Tartışması Sonucu Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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