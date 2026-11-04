Gaziantep'te Mehmet Bulut cinayetinde savcı 5 sanığın cezalandırılmasını istedi - Son Dakika
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Gaziantep'te Mehmet Bulut cinayetinde savcı 5 sanığın cezalandırılmasını istedi

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Gaziantep\'te Mehmet Bulut cinayetinde savcı 5 sanığın cezalandırılmasını istedi
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Gaziantep\'te Mehmet Bulut cinayetinde savcı 5 sanığın cezalandırılmasını istedi
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Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, 5 sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme 4 sanığın adli kontrolünün, 1 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Gaziantep'te 3 yıl önce parkta pompalı tüfekle öldürülen 25 yaşındaki Mehmet Bulut'un cinayetine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Gaziantep'te husumetlileri tarafından konuşmak amacıyla çağrılan Mehmet Bulut'un pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul aile, sanık, sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan maktulün annesi, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

"Kardeşlerimi korumak için bu suçu üstlenmek zorunda kaldım"

Savunma yapan tutuklu sanık Ömür S., "Orhan beni kardeşlerimle tehdit etti. Bende kardeşlerimi korumak için bu suçu üstlenmek zorunda kaldım. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında 5 sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 4 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin, 1 sanık yönünden ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre ve mazeret talebinde bulunması üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, 27 Ocak 2023 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından konuşmak için çağrıldı. Kendisini çağıran şahısların yanına giden Mehmet Bulut, yaşanan tartışmanın ardından husumetlileri tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan Mehmet Bulut, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Mehmet BulutGaziantep3. SayfaMahkemeGüncelSon Dakika

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