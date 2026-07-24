Gaziantep'te Motosiklet Denetimi: 12 Milyon Ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te Motosiklet Denetimi: 12 Milyon Ceza

Gaziantep\'te Motosiklet Denetimi: 12 Milyon Ceza
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Gaziantep'te 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon lira ceza kesildi, 325 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen denetimlerde 754 motosiklet sürücüsüne toplam 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası uygulandı, 325 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince son iki günde motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Ekiplerin, Geylani, Güneş, Ertuğrulgazi, Bülbülzade, Beyazlar, Malazgirt, Ünaldı, Ocaklar, Beydilli, Türkmenler, Dumlupınar, Perilikaya, Serinevler, Vatan, Gazikent, Belkız, Şirinevler, Seyrantepe, Çıksorut, Merveşehir, Fıstıklık, Hacıbaba, Karacaoğlan, Eyüpsultan, Eydibaba ve Karşıyaka mahallelerindeki denetimlerinde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullandığı tespit edilen 754 sürücüye toplam 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası uygulandı.

Kurallara aykırı olduğu belirlenen 325 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Motosiklet Denetimi: 12 Milyon Ceza - Son Dakika

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