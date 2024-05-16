Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından okul servis araçları, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından okul servis araçları, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı

Gaziantep\'te jandarma ekipleri tarafından okul servis araçları, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, İslahiye ilçesinde adli makamların koordinesiyle okul servis araçları, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 18 motosiklet sürücüsüne 84 bin 627 TL, 2 servis sürücüsüne ise 3 bin 12 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 13 motosiklet trafikten men edildi.

16.05.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından okul servis araçları, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, İslahiye ilçesinde adli makamların koordinesiyle "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Servis Araçları ile Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Kask ve Koruyucu Tertibat Denetimi" gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde servis araçları trafik yönünden kontrol edilirken, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri de kask ve koruyucu tertibat kullanımı hakkında bilgilendirildi. Yapılan uygulamalar sonucunda 50 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi, 26 servis aracı ve sürücüsü denetlendi. Denetim sonunda 18 motosiklet sürücüsüne 84 bin 627 TL idari para cezası uygulanırken 2 servis sürücüsüne 3 bin 12 TL idari para cezası uygulandı.

Toplam 13 motosiklet ise trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Motosiklet, Gaziantep, İslahiye, Jandarma, trafik, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından okul servis araçları, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından okul servis araçları, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement