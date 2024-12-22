Gaziantep'te Otomobil-İETT Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Otomobil-İETT Kazası: 5 Yaralı

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Gaziantep'te otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır.

22.12.2024 17:41
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Gaziantep'te otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobil ile çarpışan halk otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Nizip ilçesi kırsal Karaburç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Peugeot marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 YM 692 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın ardından halk otobüsü yan yatarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otobüsteki 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep\'te Otomobil-İETT Kazası: 5 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Otomobil-İETT Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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