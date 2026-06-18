Gaziantep'te Otomobilin Lastiği Biranda Çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te Otomobilin Lastiği Biranda Çıktı

Gaziantep\'te Otomobilin Lastiği Biranda Çıktı
18.06.2026 10:31
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Tofaş marka otomobilin lastiği, seyir halindeyken yerinden çıktı; motosikletli o anları kaydetti.

Gaziantep'te seyir halindeki Tofaş marka otomobilin sol ön lastiği bir anda yerinden çıktı. O anlara ait ilginç görüntüler ise arkada seyir halinde olan motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

İlginç olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi Burç kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 UP 359 plakalı Tofaş marka otomobilin seyir halindeyken sol ön lastiği bir anda yerinden çıktı. O anlara ait ilginç görüntüler ise arkada seyir halinde olan motosiklet tutkunu Paşa Gündoğdu'nun kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta dönüş yapan otomobilden lastiğin çıkma ve otomobilin sola yatma anları yer aldı. Görüntülerin devamında, motosikletli Gündoğdu'nun yerinden çıkan lastiği yol kenarından alarak otomobil sürücüsüne verme anları da yer aldı.

İlginç anlara ait görüntüler ise sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Tofaş, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Otomobilin Lastiği Biranda Çıktı - Son Dakika

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