Gaziantep\'te Parklarda Denetim: 5 Bin 203 Şahıs Sorgulandı, 767 Motosiklete Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kent merkezinde son bir hafta içerisinde parklarda yapılan denetimlerde 5 bin 203 şahıs sorgulandı. 767 motosiklete 2 milyon 591 bin 274 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kent merkezinde son bir hafta içerisinde parklarda denetim yapıldı. Denetimlerde, 5 bin 203 şahıs sorgulandı. 2 aranan şahıs yakalanarak 1 adet tüfek ele geçirildi. 767 motosiklete 2 milyon 591 bin 274 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP