Gaziantep'te polis, araç ve ikametteki aramada 3 silah ile 214 fişek ele geçirdi - Son Dakika
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Gaziantep'te polis, araç ve ikametteki aramada 3 silah ile 214 fişek ele geçirdi

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Gaziantep\'te polis, araç ve ikametteki aramada 3 silah ile 214 fişek ele geçirdi
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Gaziantep\'te polis, araç ve ikametteki aramada 3 silah ile 214 fişek ele geçirdi
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Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir ikamet ve araçta arama yapıldı. Aramalarda 1 hafif makineli tabanca, 1 tabanca, 1 av tüfeği ile 214 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 adet silah ele geçirildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ile kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir ikamet ve araçta yapılan aramalarda 1 adet hafif makinalı tabanca, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile 214 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıOperasyonGaziantep3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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