Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda piyasa sürülmeye hazır halde 2 milyon 350 bin TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon kapsamında Oğuzeli ilçesindeki bir iş yerine baskın yapıldı. Baskın sırasında yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde ve 2 Milyon 350 bin TL değerinde 10 bin 950 kilogram sahte deterjan ve 66 bin 430 adet çeşitli markaların taklidi ambalaj ele geçirildi. Operasyon sonucunda iş yeri sahibi Y.I. isimli şahıs gözaltına alındı. Y.I. hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Sahte Deterjan Operasyonu: 2 Milyon 350 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da Yunus Timleri, şehrin çeşitli mahallerinde bulunan metruk binalara şok baskınlar düzenledi. Metruk binalarda bulunan şüpheli şahıslar kontrol edilerek sorgulandı. Bir şüpheli, polisin 'ne yapıyorsun burada' sorusuna 'odun toplamaya geldim' cevabını verdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, metruk binalara yönelik operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.
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