Gaziantep'te scooter kazasında ölüm: Ehliyetsiz sürücüye hapis cezası - Son Dakika
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Gaziantep'te scooter kazasında ölüm: Ehliyetsiz sürücüye hapis cezası

Gaziantep\'te scooter kazasında ölüm: Ehliyetsiz sürücüye hapis cezası

Gaziantep'te scooter'daki Ezgi Alya Yiğit'in ölümü, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralandığı kazaya ilişkin davada ehliyetsiz sürücü, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kazanın ardından ailenin talepleri reddedildi.

20.05.2024 18:29
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Gaziantep'te scooter'daki Ezgi Alya Yiğit'in ölümü, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralandığı kazaya ilişkin davada ehliyetsiz sürücü, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Nisan 2022 tarihinde arkadaşı Şimal Toprak ile scooter sürerken ehliyetsiz sürücü Osman Sarı'nın araçla çarpması sonucu hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit davasının karar duruşması Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve ailenin avukatları, 6 Mart'ta gelen son bilirkişi raporunun bağımsız bir heyet tarafından değil talimatla hazırlandığını belirterek, dosyanın bağımsız bir heyet tarafından yeniden incelenmesini, başta Gaziantep Emniyet Müdürlüğü olmak üzere delillerin toplanamamasına sebep olanlar ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali sebebiyle Osman Sarı'nın ailesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Talepler mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Davada Osman Sarı'ya taksirle öldürme suçundan takdiri indirim sebepleri uygulanarak, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te 12 Nisan 2022 günü akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde yaşanan kazada Osman Sarı (17) idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, üzerinde Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak'ın bulunduğu scooter'a çarpmıştı. Kazada 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken, Şimal Toprak ise ağır yaralanmıştı. Feci kazanın ardından ehliyetsiz olduğu belirlenen Osman Sarı gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak 28 gün sonra serbest bırakılmıştı. Daha sonra otomobil sürücüsü Osman Sarı hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te scooter kazasında ölüm: Ehliyetsiz sürücüye hapis cezası - Son Dakika

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