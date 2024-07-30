Gaziantep\'te Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı

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Gaziantep'te silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti suçlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda çeşitli suç unsuru ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Araban, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile Uyuşturucu Ticareti' suçunu işleyen K.E., M.E., E.A., B.K., O.Ö. ve M.Ö. isimli (6) şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden K.E., M.E., E.A., B.K., O.Ö. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ö. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Şüphelilere ait 6 ayrı adreste eş zamanlı yapılan adli arama neticesinde ise 2.5 kilo kubar esrar, 30 kök kenevir bitkisi, 220 gram kenevir tohumu, 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 99 adet tabanca fişeği, 13 adet av tüfeği fişeği, 8 adet kama, kılıç ve muşta, 1 adet motosiklet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - GAZİANTEP