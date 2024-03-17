Gaziantep'te gün içinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde tekrar karşılaşan husumetli iki şahsın silahlı kavgasında taraflardan biri hayatını kaybetti. Olay sonrası ölen şahsın yakınları katil zanlısının aracına zarar verdi.
Olay, Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde tartışan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma sonra kavga çıktı. Kavga sırasında iki taraf da silah kullandı. Silahlı kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat ağır yaralandı. Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 24 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölen şahsın yakınları katil zanlısının aracına zarar verdi
Öte yandan olay sonrası ölen şahsın yakınlarının katil zanlısı şahsın aracına zarar verdiği öğrenildi. Kaçan katil zanlısı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Tartışma Sonrası Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gaziantep'te gün içinde tartışan iki husumetli şahıs akşam saatlerinde tekrar karşılaşarak silahlı kavga etti. Kavgada Mehmet Polat adlı şahıs hayatını kaybetti. Ölen şahsın yakınları ise katil zanlısının aracına zarar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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