Gaziantep\'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Gaziantep'te 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahların çekilmesiyle kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen mermiler Necmettin Gök ve 6 kişiye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Necmettin Gök'ün hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Necmettin Gök'ün cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP