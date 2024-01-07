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Gaziantep'te silahlı kavgada genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı kavgada genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 26 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Gaziantep\'te silahlı kavgada genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
07.01.2024 - 11:53,
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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada vurulan 26 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan Ömer Amiklioğlu (26) ile birlikte ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgada ağır yaralanan Ömer Amiklioğlu ile hafif yaralanan diğer 2 şahsı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Amiklioğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Ömer, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te silahlı kavgada genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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