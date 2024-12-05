Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti Gaziantep'te taksi şoförlüğü yapan ve uğradığı silahlı saldırı da ağır yaralanan 68 yaşındaki Salih Yazgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

05.12.2024 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te taksi şoförlüğü yapan ve uğradığı silahlı saldırı da ağır yaralanan 68 yaşındaki Salih Yazgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesinin 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karacaahmet Mahallesi'nde ikamet eden ve taksi şoförlüğü yapan Salih Yazgan, sabah saatlerinde bir yakınlarının taziyesine gitmek 8 Şubat Mahallesi'nde ikamet eden oğlunu almaya gitti. Yazgan, oğlunu evinin önünde beklediği esnada araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Yazgan, ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yazgan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yazgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
09:24 Şevval Şahin’in transparan kıyafeti geceye damga vurdu Şevval Şahin'in transparan kıyafeti geceye damga vurdu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
08:54 Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor
08:26 İran güne art arda depremlerle başladı İran güne art arda depremlerle başladı
08:23 En düşük emekli maaşı kaç lira olacak İşte masadaki rakam En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 21:06:28. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.