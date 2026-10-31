Gaziantep'te son haftada narkotik operasyonlarında 294 şüpheli yakalandı, 48'i tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te son haftada narkotik operasyonlarında 294 şüpheli yakalandı, 48'i tutuklandı

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Gaziantep\'te son haftada narkotik operasyonlarında 294 şüpheli yakalandı, 48\'i tutuklandı
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Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında 294 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 294 şüpheliden 48'i tutuklandı, operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve 6 hassas terazi ele geçirildi.

Gaziantep'te son bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında yakalanan 294 şüpheliden 48'i tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada çok sayıda uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese baskın yapan ekiplerin aramalarında 789 adet uyuşturucu hap, 769 gram metamfetamin, 658 gram esrar, 274 gram sentetik kannabinoit, 5 gram kokain ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 294 şüpheli yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 294 şüpheliden 48'i tutuklandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGaziantepNarkotik3. SayfaGüncelSon Dakika

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