Gaziantep'te Sosyal Medya Dolandırıcılığına Operasyon

3.Sayfa

Gaziantep'te sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirilirken sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheli 5 şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.