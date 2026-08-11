Gaziantep'teki tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'teki tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı

Gaziantep\'teki tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangına 39 araç ve 81 personelle müdahale edildi. Vali Kemal Çeber, yangının hemen hemen kontrol altına alındığını, can kaybı veya yaralı olmadığını açıkladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte bir tekstil fabrikasında çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Çeber, "Yangına 39 araç ve 81 personelle müdahale ediliyor, hemen hemen kontrol altına alındı" dedi.

Yangın, Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Üniteks Tekstil isimli fabrikada çıktı. İddiaya göre, sabah 04.26 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve fabrikayı saran yangına müdahale etti. Ekiplerin yangınla mücadelesi 39 araç ve 81 personelle sürerken Gaziantep Valisi Kemal Çeper de olay yerine gelerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Yangın, 3. Organize Sanayi Bölgesi bulunan fabrikada çıktı. Gördüğünüz dumanlar aslında söndürüldü ya da söndürülmesi aşamasında olduğuna işaret ediyor ama müdahale devam ediyor. Gece 04: 26 sularında yangın şu an henüz belirleyemediğimiz bir nedenden dolayı tabii ona bakılacak teklif olarak çıkıyor. Fabrika bir pamuk ipliği tesisi. On yedi bin beş yüz metrekare bir fabrika. Yangının etkilediği alan üç bin metrekarelik gibi bir alan. Yoğun çalışan bir fabrika. Üç vardiya çalışıyor. 04: 26'da yangın çıkınca kendileri de bu konuda en güzelini yapıyorlar ve hemen herkes tahliye ediliyor. Beş dakika sonra da OSB itfaiyemiz, Büyükşehir itfaiyemiz burada 04.32 itibarıyla ve yangınla mücadele başlıyor. Tabii pamuk ipliği bilmeyenler için ifade edelim çok yanıcı bir maddedir. Yani siz söndürdüğünüzü düşündüğünüzde bile içten içe yanma riski olan bir madde. Balyalar halinde tutulur. Onlar yanıyor. Biz de sabah 7'den itibaren dronlar üzerinden zaten yangını sürekli olarak takip ettik. Randevularımızı bitir bitirmez de hem sevgili hemşerilerimize geçmiş olsun diyelim hem yerinde görelim diye geldik. Elhamdülillah ki vefat ya da yaralımız yok. Bizim yangınlardaki ilk önceliğimiz bu. Üç bin metrekare kadar bir alan etkilendi Şuan itibariyle de 39 itfaiye aracımız ve 81 personelimiz müdahale ediyor. Zaten daha fazlasını alacak fiziki imkan da yok. Ekipler çalışmalarını devam ettiriyor ama işte malzemenin ve fabrikanın özelliği gereği uzun bir mücadele gerektiriyor. Hemen hemen kontrol altına alındı. Bundan sonra soğutma çalışmaları devam edecek. Nedenine ilişkin arkadaşlar çalışmalarını yürütecekler" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıktığı fabrikada söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu
AKP’den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı
Biz onu oyuncu biliyorduk Sahnede ikinci Sibel Can çıktı Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ’cü hainin ablası adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:52
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
10:47
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun 3 yıllık anlaşma sağlandı
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 14:51:37. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.