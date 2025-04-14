Gaziantep'te tırnakçılık yöntemiyle 100 lirayı çalan şahıs güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te tırnakçılık yöntemiyle 100 lirayı çalan şahıs güvenlik kamerasında

Gaziantep\'te tırnakçılık yöntemiyle 100 lirayı çalan şahıs güvenlik kamerasında

Gaziantep'te engelli bir vatandaşın işlettiği kuruyemiş dükkanında yaşanan tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

14.04.2025 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te engelli bir vatandaşın işlettiği kuruyemiş dükkanında yaşanan tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş yapıp para üstünü aldıktan sonra, 100 TL'yi cebine koyarak tekrar para üstü istedi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde bulunan küçük bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, engelli bir esnafın işlettiği kuruyemiş dükkanına müşteri gibi gelen bir şahıs, alışveriş yaptıktan sonra kasaya 200 TL uzattı. Para üstü verildiği sırada, 100 TL'yi gizlice cebine koyan şahıs, ardından para üstünü eksik aldığını iddia ederek tekrar para aldı.

Tırnakçılık kamerada

Yaşanan bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şahsın alışveriş yapmak üzere kuruyemiş dükkanına girdiği, para üstünü aldıktan sonra arkasını dönerek 100 TL'yi gizlice cebine koyduğu ve ardından esnaftan 100 TL daha istediği anlar yer aldı.

"100 TL için tartışmaya girmeyi uygun bulmadım"

Başına gelen olayı anlatan esnaf Alpyürük, "Geçtiğimiz günlerde iş yerimde kasada duruyordum. Eniştem ve bir arkadaşı içeride tadilat yapıyor, arka rafları düzenliyorlardı. O sırada, dış görünüşüyle düzgün ve güven veren bir kişi içeri girdi. Bana 200 TL uzattı ve bir soda istedi. Sodayı dolaptan getirdim, parasının üstünü verirken önce elime 100 TL aldım ve ardından 190 TL para üstünü teslim ettim. Bu sırada kişi kapıya yöneldi, ancak hemen geri döndü ve 'Ben size 200 TL verdim değil mi?' diye sordu. Ben de o anda yaşadığım tereddütle, evet dedim. Ardından, 'Siz bana 90 TL verdiniz' dedi. O an bir ikilemde kaldım, ama 100 TL için tartışmaya girmeyi uygun bulmadım ve kendisine 100 TL daha verdim" dedi.

"İçime kuşku düştü ve kamera kayıtlarını kontrol ettim"

Durumu fark ettiğini söyleyen Alpyürük, "Kişi çıktıktan sonra içime kuşku düştü ve kamera kayıtlarını kontrol ettim. Kayıtlarda açıkça görüldü ki, şahıs 100 TL'yi cebine koymuş. Bu durum beni hem üzdü hem de düşündürdü. Çünkü bu, sadece maddi değil, ciddi bir ahlaki sorun. O kişinin davranışı ne onu zengin yapar, ne de beni fakir. Şükür ki, biz burada ayda 1 milyon TL'nin üzerinde ciro yapan bir işletmeyiz. Ama mesele para değil. Mesele, karakter. Daha sonra o kişinin ailesi benimle iletişime geçti, çok mahcup olduklarını belirttiler ve IBAN isteyip mutlaka o 100 TL'yi geri ödemek istediler. Ben de mesele paradan çok, bu tür olaylara karşı çevredeki esnafların dikkatli olması ve aynı durumu başkalarının daha büyük meblağlarla yaşamaması için paylaşım yaptığımı söyledim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Dolandırıcılık, gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te tırnakçılık yöntemiyle 100 lirayı çalan şahıs güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Premier Lig’de tarihi sonuç Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı Premier Lig'de tarihi sonuç! Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
ABD’de Pensilvanya Valisi’nin evi kundaklandı ABD'de Pensilvanya Valisi'nin evi kundaklandı
VAR devreye girmedi İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken ’’PKK’’ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken ''PKK'' vurgusu

14:49 Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı
14:34 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
13:33 İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçiren telefon görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi
12:29 Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı
11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
22:20 Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
22:10 İstanbul’da 2 katlı bina çöktü İstanbul'da 2 katlı bina çöktü
22:01 Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi
21:50 Mourinho’dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı Mourinho'dan Sivasspor galibiyeti sonrası çok konuşulacak itiraf: Livakovic bizi kurtardı
21:40 Sezon sonunda ayrılacak mı Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu Sezon sonunda ayrılacak mı? Osayi-Samuel iddialara son noktayı koydu
21:33 Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti
21:10 Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 15:10:05. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te tırnakçılık yöntemiyle 100 lirayı çalan şahıs güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement