Gaziantep'te Toplu Taşıma Araçlarına İklim Denetimi: 521 Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Toplu Taşıma Araçlarına İklim Denetimi: 521 Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep\'te Toplu Taşıma Araçlarına İklim Denetimi: 521 Cezai İşlem Uygulandı
14.07.2025 16:00  Güncelleme: 16:02
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, toplu taşıma araçlarında yaptığı iklim denetimlerinde 2025 yılında 521 araca ceza uyguladı. Denetimlerde klimaların durumu ve hijyen şartları kontrol edilirken, toplamda 13 bin 760 cezai işlem gerçekleştirildi. Vatandaşlar, olumsuz durumlarda ALO 153 İhbar Hattı'nı arayarak şikayette bulunabiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri toplu taşımalarda yaptığı klima denetimlerinde 2025 yılında 521 araca cezai işlem uyguladı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine sivil ve resmi ekipler aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım'ın kontrolünde tüm ekipler saha denetimlerinde araç içinde klimaların durumu ve hijyen şartlarını kontrol ediyor. Haziran ayında 301 araca yapılan klima denetimlerde görülen olumsuzluklar sonucunda ceza yazıldı.

Klima başta olmak üzere toplu taşıma araçları birçok konuda denetleniyor

Toplu taşıma araçlarında yapılan klima denetimlerinde ayrıca rutin olarak ekipler güzergahlara uyum, zamanlamalar, koltukların temizliği, genel toplu taşıma araçları niteliklerine uyum, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların araçlara alımı, şoförlerin kılık kıyafetleri denetleniyor. 2025 yılında, toplu taşıma araçlarında zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde klima başta olmak üzere görülen olumsuzluklarda toplam 13 bin 760 cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlar yaşadığı olumsuz durumlarda şikayette bulunmak için ALO 153 İhbar Hattı'nı arayarak otobüsün bilgileri ile şikayette bulunabilirler.

"Otobüsler, sivil ekipler, resmi ekipler ve bizzat şahsım tarafından denetleniyor"

Sahada denetimleri sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, "Vatandaşlarımızın sıcak havalarda daha konforlu ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla yaptığımız kontrolleri daha da sıklaştırdık. Özellikle Haziran ayında havaların tam ısınmamasına rağmen 301 tane araca işlem yaptık. Bizim amacımız vatandaşlarımızın konforlu ulaşımının yanı sıra bu sıcak havalarda sürücülerin keyfi davranışlarının önüne geçmek. Bu sıcakları insanlara daha az yaşatabilmek için biz ekiplerimizle birlikte sahadayız. Denetimlerimiz özellikle sarı ve mavi otobüslerimizle belediye otobüslerimiz üzerinde yoğunlaşıyor. Otobüslerin sürekli sivil ekipler, resmi ekipler ve bizzat şahsım tarafından binerek denetlendiğini açıklamak istiyorum. Herhangi bir durum olduğunda şikayet hattı üzerinden bize bildirmeleri halinde plakası ve zamanı ile ilgili bilgiler de yer aldıktan sonra gerekli işlemler yapılacağını da buradan beyan etmek istiyoruz. Vatandaşımız kendilerini rahatsız edecek herhangi bir unsurla toplu taşımayla ilgili taşımayla ilgili her türlü konuda ALO 153 İhbar Hattımızı günün 24 saati arayabilirler. Bu konuda en hızlı şekilde çözüme ulaştıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Toplu Taşıma Araçlarına İklim Denetimi: 521 Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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