Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine eğitim verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine eğitim verildi

Gaziantep\'te jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine eğitim verildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, Araban ilçesinde 60 traktör sürücüsüne robs demiri kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği hakkında eğitim verdi. Eğitim sonrası traktör sürücülerine 60 adet reflektör dağıtımı yapıldı ve reflektör kullanımında farkındalık sağlanması için bilgilendirme yapıldı.

26.04.2024 16:40
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 60 traktör sürücüsüne robs demiri kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile ilgili genel trafik güvenliği eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, Güvenli Tarım kapsamında Araban ilçesinde 60 traktör sürücüsüne "Robs demiri kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği" hakkında eğitim verdi. Ayrıca eğitim sonrası traktör sürücülerine 60 adet reflektör dağıtımı yapılırken, reflektör kullanımında farkındalığın sağlanması amacıyla bilgilendirmede bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine eğitim verildi - Son Dakika
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