Gaziantep\'te Tren Kazası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde manevra yapmak isteyen trenin vagonları ayrılarak kontrolden çıktıktan sonra devrildi.

Kaza, İslahiye ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, maden yüklemek için manevra yapmak isteyen trenin vagonları ayrılarak kontrolden çıktı. Ayrılan vagonlar rayların sonunda bulunan hortuvara çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmadı. - GAZİANTEP