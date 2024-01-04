 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Tren Rayı Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te Tren Rayı Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasında tren raylarını çaldığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda çeşitli demir malzemeler ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep\'te Tren Rayı Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı
04.01.2024 - 10:45,
Abone Ol

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar çerçevesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında, İslahiye ilçesinde şüpheli 2 şahsın demir yolunda bulunan tren raylarını çaldığı tespit edildi. Şüpheliler, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda 105 adet demir tirfon, 99 adet demir gergi kıskacı, 5 adet demir açı kılavuzu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu kullanma suçundan da işlem yapılan şahıslar H.K. ve M.Ç., tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri makamlarca adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilere ait araca el konulurken, ele geçirilen malzemeler ilgili kuruma teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep, Jandarma, JASAT, Hırsızlık, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Tren Rayı Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı - Son Dakika


11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47
Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih

Son Dakika
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Fragmanı Yayınlandı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:06 Havalimanında ortalık karıştı: Ben bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:15:23. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Tren Rayı Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement