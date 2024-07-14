Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 54 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 54 tutuklama

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Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonlarda, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 409 bin 45 adet uyuşturucu hap ve 16 kilogram 219 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 54 şüpheli tutuklandı.

14.07.2024 15:46
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 54 tutuklama

Gaziantep'te 409 bin 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 409 bin 45 adet uyuşturucu hap ve 16 kilogram 219 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 54 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 06-13 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 409 bin 45 adet uyuşturucu hap, 28 kilogram skunk, 16 kilogram 219 gram esrar, 797 gram metamfetamin, 567 gram sentetik kannabinoid, 46 gram eroin, 43 kök hint keneviri, 5 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 54 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 54 tutuklama - Son Dakika

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