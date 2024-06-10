Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 158 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik yapılan operasyonda, 158 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahsa ait arazi ve konutlarda yapılan adli aramalarda 158 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan R.D., A.U., Y.Ö. ve C.Ö. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP