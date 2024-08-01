Gaziantep\'te uyuşturucu taciri 12 yıl hapis cezasıyla yakalandı

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Gaziantep'te 12 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri jandarma ekiplerinin saklandığı adrese yaptığı operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkamil ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP