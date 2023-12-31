 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında 65 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında 65 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te yılbaşı tedbirleri çerçevesinde yapılan kontrollerde çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 65 araç sürücüsüne 105 bin 767 TL cezai işlem uygulandı. Kontrollerde 7 araç da trafikten men edildi.

Gaziantep\'te Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında 65 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı
31.12.2023 - 13:32,  Güncelleme: 13:33
Abone Ol

Gaziantep'te yılbaşı tedbirleri çerçevesinde yapılan kontrollerde çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 65 araç sürücüsüne 105 bin 767 TL cezai işlem uygulandı. Kontrollerde 7 araç da trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında otoyolda ve Oğuzeli ilçesi istikametinde denetim yaptı. Yapılan denetim ve kontrollerde çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 65 araç sürücüsüne 105 bin 767 TL cezai işlem uygulandı.

Kontroller sonucunda 7 araç da trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında 65 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:05
2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14
AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor

Son Dakika
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
12:05 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14 AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 14:24:25. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında 65 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement