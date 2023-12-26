Gaziantep\'te yoğun sis nedeniyle minibüs-tır çarpışması

Yoğun sisin etkili olduğu Gaziantep'te yolcu minibüsünün seyir halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada minibüs şoförü yaralandı.

Kaza, yoğun sisin etkili olduğu Nizip-Birecik otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Nizip-Birecik arası yolcu taşımacılığı yapan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 79 ABL 252 plakalı minibüsü, yoğun sis nedeniyle seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada minibüs şoförü yaralandı.

Feci kazada 1 kişi yaralandı

Meydana gelen feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralı minibüs şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP