Gaziantep\'te Zabıta Ekiplerine Mukavemet Eden İki Şahıs Hakkında Hukuki Süreç Başlatıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4-5 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimler sırasında görevli zabıta memurlarına mukavemet gösteren ve tehditte bulunan E.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir esnaf, denetim için gelen Şahinbey Belediyesi zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da silahla vurmakla tehdit etti. Olayın ardından zabıta ekiplerini tehdit eden E.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, "Şahinbey ilçemizde 4 ve 5 Ağustos 2025 tarihlerinde denetim esnasında görevli zabıta memurlarına mukavemet gösteren ve memurları tehdit eden E.Ç ve B.Ç isimli şahıslar hakkında Emniyet Müdürlüğümüzün tahkikatı sonucu hukuki süreç başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP