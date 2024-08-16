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Gaziantep'teki yangına müdahale sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan ve kısa sürede yayılan yangına 200 itfaiye personeli ve 72 araçla müdahale sürüyor.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı fabrikasındaki yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Sabah 4.00 sıralarında başlayan yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın tamamına yayılan yangına 200 personel ve araçla müdahale ediyor.

Yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesi müdahale ederken ilçe belediyeleri de su tankerleri ile destek veriyor.