Gaziantep Yavuzeli'de kontrolden çıkan araç ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep Yavuzeli'de kontrolden çıkan araç ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

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Gaziantep Yavuzeli\'de kontrolden çıkan araç ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracı ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Karabey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Adıyaman yönüne seyir halinde olan 06 DTU 283 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü ve eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araç, jandarma trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Gaziantep3. SayfaİncelemeJandarmaYavuzeliGüvenlikOtomobilGüncelKazaSon Dakika

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