Gaziantep Yavuzeli\'nde yan yatan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü yaralandı

Gaziantep Yavuzeli'nde yan yatan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi girişinde iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör bariyerlere çarparak yan yattı. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yavuzeli ilçe girişi Gaziantep istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet K. (19) idaresindeki 42 RT 008 plakalı traktörün seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdulsamet K., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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