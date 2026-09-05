Gaziemir'de drift atan sürücüler site sakinlerini isyan ettirdi, çocuklar tehlike altında - Son Dakika
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Gaziemir'de drift atan sürücüler site sakinlerini isyan ettirdi, çocuklar tehlike altında

Gaziemir\'de drift atan sürücüler site sakinlerini isyan ettirdi, çocuklar tehlike altında
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İzmir Gaziemir'in Irmak Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin kişinin oturduğu sitede, sürücüler yolu piste çevirip drift atarak mahalle sakinlerini korkutuyor. Mahalleliler, çocukların can güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirterek yetkililerden acil önlem istiyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yaklaşık 5 bin vatandaşın ikamet ettiği site önlerini piste çeviren drift magandaları mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Çocukların ve yayaların can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten mahalleliler, yetkililerden acil önlem bekliyor.

Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi 700 Sokak üzerinde yer alan site önündeki yol, duyarsız sürücülerin tehlikeli oyun alanına dönüştü. Özellikle günün her saatinde sokağı piste çevirerek araçlarıyla drift atan sürücüler, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor.

Sokakta tehlike saçıyorlar

Yaklaşık 5 bin kişinin ikamet ettiği sokakta sürücülerin kontrolsüz ve bilinçsiz hareketleri, hem ciddi gürültü kirliliğine yol açıyor hem de can güvenliğini hiçe sayıyor. Başta sokakta zaman geçiren çocuklar olmak üzere tüm mahalle sakinleri için büyük risk oluşturan duruma tepki gösteren vatandaşlar, sürücülerin her an bir faciaya davetiye çıkardığını vurguluyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Gaziemir, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziemir'de drift atan sürücüler site sakinlerini isyan ettirdi, çocuklar tehlike altında - Son Dakika

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