Gaziemir\'de Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan kavgada göğsünden aldığı kesici alet darbesi ile 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 28 Eylül akşamı saat 19.15 sıralarında Gaziemir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık bir yerde bulunan S.İ. (41) ile M.B. (44) arasında bir anda tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile ikili birbirine girerken, çevredeki diğer vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Olayda M.B. göğüs bölgesine aldığı kesici alet darbesi ile yaralanırken, S.İ. adlı şahıs H.S. (39) ve G.Ç.'nin (37) yardımıyla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan M.B. ise hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR