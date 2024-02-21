Gaziosmanpaşa'da 2 katlı iş yeri alev alev yandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da 2 katlı iş yeri alev alev yandı

Gaziosmanpaşa'da çeşitli iş yerlerinin bulunduğu iki katlı bir binada yangın çıktı. Yangında ölü veya yaralı olmazken binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

21.02.2024 05:01
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Gaziosmanpaşa'da 2 katlı iş yeri alev alev yandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da içerisinde çeşitli iş yerlerinin olduğu iki katlı binada yangın çıktı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde bulunan iki katlı iş yerinin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde çeşitli iş yerlerinin olduğu 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeye şerit çekerek trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölü ve yaralı olmazken binada bulunan iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa\'da 2 katlı iş yeri alev alev yandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da 2 katlı iş yeri alev alev yandı - Son Dakika

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