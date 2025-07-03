Gaziosmanpaşa\'da Çatı Yangını Panik Yarattı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşların yaşadığı panik anları, kameraya yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevler yükselirken, binanın alt katında ve çevresindeki binalardaki vatandaşlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle etraftaki vatandaşlar da büyük panik yaşadı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yangın, ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yaşanan panik ve çatıdan yükselen alevler cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Konu ile ilgili konuşan mahalle sakini Murat Tüzün, "Biz arkadaşlar dondurma yerken birdenbire alevlerin yükseldiğini gördüm. İnsanlar çığlık atmaya başladı. Çok şükür kimsede can kaybı yok. İtfaiyeyi biz haber verdik" dedi. - İSTANBUL