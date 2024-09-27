Gaziosmanpaşa'da Çocuk Katliamı

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Gaziosmanpaşa'da kafalarında kask bulunan 2 kişi parkta oturan 15 yaşındaki çocuğu silahla vurarak öldürdü. Tarafların daha önce bilinmeyen bir nedenle kavga ettikleri ve olayın intikam nedeniyle gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durulurken, aralarında saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin de bulunduğu toplam 5 zanlı gözaltına alındı.

Olay Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Mahallesi'nde 21 Eylül'de saat 21.00 sıralarında meydana geldi. M.F.T.(18) ve A.O.(15) isimli şahıslarla A.D (15) parkta oturuyordu. Bu sırada parka kafalarında kask olan iki kişi geldi ve A.D.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen K.C.Ö. (18) ve F.C.U.(18) isimli şüphelilerle olayla ilgisi oldukları tespit edilen Ö.C.U. (20), R.K. (23) ve M.T. (18) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosiklet de ele geçirildi. Öte yandan tarafların daha önce kavga ettikleri, olayın intikam nedeniyle gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durulurken, gözaltına alınan 5 şüpheli "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL