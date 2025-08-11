Gaziosmanpaşa\'da Gecekonduda Yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'da tek katlı bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede alevlere teslim olan gecekondu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Alevlerin yükseldiği gecekondu yangını cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Kuyu Sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle gecekonduda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına altındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın esnasında sokak üzerinde yaşanan panik ise yangının söndürülmesinin ardından sona erdi.

Alevlerin yükseldiği gecekondu yangını cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL