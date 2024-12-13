Gaziosmanpaşa'da İkiz Kardeşlere Mobbing İddiası - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da İkiz Kardeşlere Mobbing İddiası

Gaziosmanpaşa\'da İkiz Kardeşlere Mobbing İddiası

Gaziosmanpaşa'daki bir ilkokulda, ikiz kardeşler öğretmenleri ve akranları tarafından darp edildi.

13.12.2024 15:35
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Gaziosmanpaşa'da bir ilkokulda eğitim gören ikiz kardeşler, sınıf öğretmenleri tarafından mobbing ve akran zorbalığı baskısında tutularak, arkadaşları tarafından darp edildi. Çocuklarının darp edildiği iddiasını öne süren Baba İlhan Yıldırım, hukuk mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

Gaziosmanpaşa Ertuğrul Gazi İlkokulunda eğitim gören ikiz kardeşler, Ahmet Alp ve Mehmet Eren, bir süre önce sınıf öğretmenlerinin baskı ve mobbingine maruz kaldığı iddia edildi. İkiz kardeşlerin birbirlerine kardeşim demelerinden rahatsız olan sınıf öğretmeni Eda Akoğlu, ikiz öğrencilere yönelik mobbing ve baskısına devam etti. Bunun üzerine çocuklar, sınıfta oldukları bir gün öğretmen tarafından diğer öğrencilere talimat verilerek darp edildi. Eve geldiklerinde durumu babalarına anlatan ikizler, önce darp ardından da polise giderek öğretmen ve idarecilerden şikayetçi oldu.

"Çocuklarımın üzerinde sürekli bir baskı oluşturmaya çalıştı"

Öğretmenin çocuklar üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söyleyen Baba İlhan Yıldırım, "Gaziosmanpaşa Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu 3 B sınıfında okuyan ikiz çocuklarım var. 8 yaşında çocuklarım öğretmenlerinin kendilerine karşı müdahale ettiklerinde haklarını savundukları için çocuklarıma karşı öğretmenin bir ön yargısı oluştu. Çocuklarımın üzerinde sürekli bir baskı oluşturmaya çalıştı. Bu bir olay değil bundan birkaç defa çocuklar haksızlığa uğradıklarında öğretmenlerin çocuğuma karşı tutumları değişti. Biz okula gidip rehberlik servisi ile konuştuk ama bundan bir sonuç alamadık. En son işi çığırından çıkaran olay 5 Aralık günü sadece sınıfta çocuğum uçlu kalem götürdüğü için önce öğretmen tarafından cezalandırılıyor. Arkasından da öğretmen sınıftan çıkacağı esnada arkadaşlar, çocuklar: Ahmet Alp'e argo ve küfür hariç istediğiniz kelimeyi söyleyebilir, istediğinizi şeyi yapabilirsiniz diyor" dedi.

"Öğretmenin sınıftan ayrılmasıyla sınıftaki öğrenci grubu benim çocuğumun üstüne saldırıyorlar"

İkizlerin darp edildiğini iddia eden Baba İlhan Yıldırım, "Yani kendi uygulamış olduğu psikolojik baskı, bir anlamda şiddet, mobbing yetmiyor gibi aynı şeyleri bu defa sınıf arkadaşlarına yaptırmaya çalışıyor. Akran zorbalığı oluyor. Öğretmenin sınıftan ayrılmasıyla sınıftaki öğrenci grubu benim çocuğumun üstüne saldırıyorlar. ve çocuğumu dövüyorlar. Yere yatırıp kafasını tahtaya vurup kimi çocuk kitapla kimi çocuk defterle kimisi suluğuyla elinde ne varsa çocuğuma saldırıyorlar. Benim haberim olduktan sonra çocuğu sağlık kuruluşuna götürüp darp raporu aldım. Ertesi gün geç olması sebebiyle okul idaresini bulamayacağım düşüncesiyle ertesi gün sabah okul idaresine gittim" şeklinde konuştu.

"Çocuğumu tehdit etmesi üzerine gidip rehberlik servisi ile görüştüm"

İkizlerin darp edilmesinden sonra okul ile görüştüğünü söyleyen Baba İlhan Yıldırım, "Daha önce görüştüğümüz rehberlik servisiyle görüşüp, durumu anlattığımda sadece üzgün olduklarını keşke olmasaydı deyip geçiştirdiler. Bende hem idari açıdan hem hukuki açıdan yasal yollara başvuracağımı belirtip, şikayetimi yaptım. 22 Ekim'de gidip, rehberlik servisiyle görüştüm, öğretmen çocuğumu 29 Ekim kutlamalarına katmayacağını, o törene katılmayacağı yönünde çocuğumu tehdit etmesi üzerine gidip rehberlik servisi ile görüştüm. Durumla ilgileneceklerini, müdahale edeceklerini söylediler. Öğrenci velilerinin olduğu whatsapp grubundan bize defalarca eşimin telefonuna gelen geçmiş olsun mesajları oldu" ifadelerini kullandı. Okul idaresi tarafından konuyla alakalı henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da İkiz Kardeşlere Mobbing İddiası - Son Dakika

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