Gaziosmanpaşa'da İnşaat Çökmesi

Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışmaları esnasında yol çöktü

Çökmenin olduğu alan havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışmasının bulunduğu alanda çökme meydana geldi. Çökme sonrası inşaat bitişiğindeki yol araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bitişiğinde bulunan bina tahliye edildi. Çökmenin olduğu alan havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmaları esnasında iş makinesi su borusunu patlattı. Alan su ile dolmaya başlarken, yol kenarındaki duvar inşaat içerisine doğru göçtü. Durumu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen Zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak inşaatın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Göçük esnasında yan binanın duvarı çatlarken, binada oturanlar tahliye edildi. Olayın ardından İSKİ ekipler suyu kesip birçok binaya su verilmedi. Can kaybı ve yaralanma olmazken, çökmenin yaşandığı alan havadan görüntülendi.