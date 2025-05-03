Gaziosmanpaşa'da İnşaat Çökmesi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziosmanpaşa'da İnşaat Çökmesi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da inşaat sırasında yol çöktü, bina tahliye edildi ve iki taraf kapatıldı.

03.05.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışmaları esnasında yol çöktü

Çökmenin olduğu alan havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışmasının bulunduğu alanda çökme meydana geldi. Çökme sonrası inşaat bitişiğindeki yol araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bitişiğinde bulunan bina tahliye edildi. Çökmenin olduğu alan havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmaları esnasında iş makinesi su borusunu patlattı. Alan su ile dolmaya başlarken, yol kenarındaki duvar inşaat içerisine doğru göçtü. Durumu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen Zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak inşaatın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Göçük esnasında yan binanın duvarı çatlarken, binada oturanlar tahliye edildi. Olayın ardından İSKİ ekipler suyu kesip birçok binaya su verilmedi. Can kaybı ve yaralanma olmazken, çökmenin yaşandığı alan havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, İnşaat, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da İnşaat Çökmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:27:31. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da İnşaat Çökmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.