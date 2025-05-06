İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan işçilerden oluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İşçiler inşaattaki taşları ve diğer malzemeleri birbirlerine fırlattı. Ardından hızlarını alamayan işçiler birbirlerine sopalarla da saldırdı. Kavga anları kameralara yansırken bazı inşaat işçilerinin kaçıştığı bazılarının da sopayla peşlerine düştüğü görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziosmanpaşa'da İnşaatta Kavga - Son Dakika
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