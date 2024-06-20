Gaziosmanpaşa'da pitbull köpeği saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da pitbull köpeği saldırısı: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da başıboş dolaşan bir pitbull köpeği, kaldırımda yürüyen gençlere saldırdı. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralanırken, bir vatandaş köpeğin boğazına sarılarak etkisiz hale getirdi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibi ise tepki çekti.

20.06.2024 10:19
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Gaziosmanpaşa'da pitbull köpeği dehşet saçtı: 2 yaralı

- Bir vatandaş saldırgan köpeğin boğazına sarılıp etkisiz hale getirdi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da başıboş halde dolaşan pitbull cinsi köpek kaldırımda yürüyen gençlere saldırdı. Olayda 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, durumu fark eden bir vatandaş ise üzerine atladığı köpeğin boğazına sarılarak etkisiz hale getirdi.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Başıboş halde sokakta dolaşan pitbull cinsi köpek kaldırımda yürüyen gençlere saldırdı. Yaşanan olayda iki kişi yaralanırken, Ahmet Bozan isimli bir vatandaş, üzerine atladığı köpeği etkisiz hale getirdi. Yaşanan olayın ardından durumu fark eden vatandaşlar, bir yandan gençlerin yardımına koşarken, bir yandan da başıboş halde dolaşan köpeğin sahibine tepki gösterdi. Olayın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde, köpeğin saldırısına uğrayan gençlerden birisinin dizinden, diğerinin ise sırtından yaralandığı, vatandaşların ise köpeğin sahibine tepki gösterdikleri anlar yer alıyor.

"Köpeğin sahibi geldi olay yerine. O kadar rahattı ki sanki kedi gezdiriyordu"

Olay anını anlatan Ahmet Bozan, "Ben ailemle buradan arabayla geçiyordum. Bir tane başıboş pitbull köpeği çocukların arasına dalmıştı ve saldırıyordu. Sonra arabayla durduk köpeğe müdahale ettik. Köpek çocuklardan birkaç tanesini yaralamıştı. Birini sırtından birini ise dizinden. Ben de can havliyle köpeğin üstüne atladım ve altıma aldım köpeğin boğazını tutarak. 15 dakika boyunca sürdü bu olay. Sonra polisi aradık ve olay yerine geldiler. Bu esnada vatandaşlar videoya çekiyordu ve polisler vatandaşlara müdahale ediyordu. Yaklaşık 10 dakika sonra köpeğin sahibi geldi olay yerine. O kadar rahattı ki sanki kedi gezdiriyordu. Ben de tepki gösterdim çocuğa sen 10 dakika önce neredeydin bu köpek çocuklara saldırdığı zaman diye. Benim anlamadığım 15 beş dakika boyunca ben köpeği altıma aldım ve kendimi riske attım polis ekipleri gelene kadar. Polis geldiği zaman ise köpeğin sahibine değil de bana tepki gösterdi. Benim anlamadığım köpeğin sahibi mi suçlu, ben mi suçluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da pitbull köpeği saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika

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