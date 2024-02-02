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Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yardım İstedi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yardım İstedi

Gaziosmanpaşa\'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yardım İstedi

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi, motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda yaralanan kişi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

02.02.2024 11:06
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Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi, motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanarak yere yığılan şahıs çevredeki vatandaşlara "Beni kurtarın" diye bağırarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde gerçekleşti. Sokakta yürüyen bir kişi, motosikletle sokağa giren 2 saldırganın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı. Yaralı olay yerinde yere yığılırken, vatandaşların ihbarı üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis, saldırıyla alakalı çalışma başlattı.

"Beni kurtarın" diyerek yardım istedi

Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerde, yere yığılan yaralının çevredeki vatandaşlardan bağırara "Beni kurtarın, Allah'ım" diye bağırarak yardım istediği görüldü. Olaydan hemen sonra yaşanan sıcak anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yardım İstedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yardım İstedi - Son Dakika
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