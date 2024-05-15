Caddede tehlikeli hareketler yapan sürücü yakalandı

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Caddede tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü kamerada

Gaziosmanpaşa'da tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücü yakalandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da cadede tehlikeli hareketler yaparak motosiklet kullanan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Salihpaşa Caddesi üzerinde 01.05.2024 tarihinde motosikletle ilerleyen sürücünün yaptığı tehlikeli hareketeler yürekleri ağza getirdi. Hem kendi hem de diğer vatandaşların canını hiçe sayan motosikletli görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen polis ekipleri görüntülerde yer alan M.B.Ö.isimli şahsı bugün Karayolları Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsa 5 bin 82 TL idari para cezası uygulanıp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.