Caddede tehlikeli hareketler yapan sürücü yakalandı - Son Dakika
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Caddede tehlikeli hareketler yapan sürücü yakalandı

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Gaziosmanpaşa ilçesinde Salihpaşa Caddesi'nde tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen bir motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hem kendi hem de diğer vatandaşların canını tehlikeye atan sürücü, Karayolları Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şahsa idari para cezası uygulandı ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adliyeye sevk edildi. Ancak adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

15.05.2024 18:21
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Caddede tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü kamerada

Gaziosmanpaşa'da tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücü yakalandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da cadede tehlikeli hareketler yaparak motosiklet kullanan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Salihpaşa Caddesi üzerinde 01.05.2024 tarihinde motosikletle ilerleyen sürücünün yaptığı tehlikeli hareketeler yürekleri ağza getirdi. Hem kendi hem de diğer vatandaşların canını hiçe sayan motosikletli görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen polis ekipleri görüntülerde yer alan M.B.Ö.isimli şahsı bugün Karayolları Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsa 5 bin 82 TL idari para cezası uygulanıp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.

Caddede tehlikeli hareketler yapan sürücü yakalandı
Kaynak: İHA

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