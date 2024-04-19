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Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 24 bina tahliye edildi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi. İstanbul Valiliği, "Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir" açıklamasını yaptı.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, yarın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Yasin Duran, "Evlerde çatlamalar oluşmuştu. Biz 6 ay önce evi boşaltmak zorunda kaldık o durumu görünce. 2 hafta öncesine kadar evlerde heyelan olmuştu. İnsanları otellere yerleştirecekler" dedi.

Zakir Cezayiroğlu adlı vatandaş ise, "Sabah haber geldi heyelan durumu var diye. Kiracımı aradım ben de. Sabah kiracıma belediye ekipleri uğramış. Aşağıda oturanların evinde çatlaklar oluşmuş. Zabıta gelince kontrol etmiş. Yarın ekipler gelip bakacak" şeklinde konuştu.