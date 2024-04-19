Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 24 bina tahliye edildi
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi. İstanbul Valiliği, "Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir" açıklamasını yaptı.
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, yarın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Mahalle sakini Yasin Duran, "Evlerde çatlamalar oluşmuştu. Biz 6 ay önce evi boşaltmak zorunda kaldık o durumu görünce. 2 hafta öncesine kadar evlerde heyelan olmuştu. İnsanları otellere yerleştirecekler" dedi.
Zakir Cezayiroğlu adlı vatandaş ise, "Sabah haber geldi heyelan durumu var diye. Kiracımı aradım ben de. Sabah kiracıma belediye ekipleri uğramış. Aşağıda oturanların evinde çatlaklar oluşmuş. Zabıta gelince kontrol etmiş. Yarın ekipler gelip bakacak" şeklinde konuştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 24 bina tahliye edildi - Son Dakika
Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi intihar etmek için 4. kattan atladı ve cadde üzerinde yürüyen başka bir kişinin üzerine düştü. Olayda, hem intihar eden kişi hem de üzerine düşen kişi hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan olayda, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ekvador Belediyeler Birliği, Portovelo kasabasının Belediye Başkanı Jorge Moldonado'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Son 2 günde iki belediye başkanının öldürüldüğü belirtilirken, her iki belediye başkanının da yasa dışı madencilik faaliyetleriyle ilgilenen suç çetelerince öldürüldüğü ifade edildi. Bu olay, Ekvador'da son dönemde artan belediye başkanı suikastlarına bir yenisi olarak eklendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuşadası'nda çıkan kavga sonrası bir işletmeye ateş açan 6 şüphelinin yakalandığını 2 kişinin ise tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili çeşitli suçlardan suç kayıtları olan B.S. ve Ö.K.'nin tutuklandığını belirtti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir oto kiralama ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, 61 ayrı suç kaydı bulunan ve olay sonrası kaçan zanlı ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?