Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24'e Yükseldi

Gaziosmanpaşa\'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24\'e Yükseldi

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi. İstanbul Valiliği, tahliye edilen evlerde yaşayan vatandaşların yerleştirildiği otel ve akrabalarının evlerine ilişkin açıklama yaptı.

19.04.2024 22:36  Güncelleme: 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi. İstanbul Valiliği, "Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir" açıklamasını yaptı.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir. Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, yarın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:36 Trump’ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi
21:52 Kartal 3 puanı hatırladı Beşiktaş, sahasında Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti Kartal 3 puanı hatırladı! Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti
20:32 İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kayması meydana geldi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi
22:34 Kulüpler Birliği’nden TFF’ye çağrı: Seçimler haziran ayında yapılmalı Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı: Seçimler haziran ayında yapılmalı
21:08 Büyük fedakarlık yapmıştı Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi Büyük fedakarlık yapmıştı! Beşiktaşlı yıldız oyuna devam edemedi
19:13 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında ara karar açıklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında ara karar açıklandı
18:58 Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı Duygu dolu Ali Koç sözleri Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri
18:24 Myanmar’da darbe karşıtı isyancıların ordu birliklerine kurduğu pusu kamerada Myanmar'da darbe karşıtı isyancıların ordu birliklerine kurduğu pusu kamerada
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
16:38 Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı
16:22 Şırnak’ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 23:12:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement