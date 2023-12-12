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Gaziosmanpaşa'da yapılan dar alan uygulamasında 10 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da yapılan dar alan uygulamasında 10 şahıs yakalandı

Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dar alan uygulamasında hakkında arama kararı olan 10 şahıs yakalandı. Uygulamada 27 araç ve sürücülerine toplamda 103 bin 410 TL ceza yazılırken, 2 araç trafikten men edildi.

12.12.2023 - 20:10,  Güncelleme: 20:12
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Gaziosmanpaşa'da "dar alan" uygulaması: Aranan 10 şahıs yakalandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "dar alan" uygulamasında hakkında arama kararı olan 10 şahıs yakalandı. Uygulamada 27 araç ve sürücülerine toplamda 103 bin 410 TL ceza yazılırken, 2 araç trafikten men edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Gaziosmanpaşa'da "dar alan" uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, denetim çerçevesinde şüpheli görülen şahıslara GBT sorgusu ve üst araması yaptı. Durdurulan araçlar ve motorların bagaj hazneleri ve saklama kabini olarak kullanılabilecek alanları ise didik didik arandı. Gaziosmanpaşa ilçesinin 8 noktasında gerçekleştirilen uygulamada, yüzlerce şahıs, onlarca araç ve motor denetlendi. Yapılan uygulamada hakkında arama kararı olan 10 şahıs yakalandı. Denetimde 1 ruhsatsız tabanca ile beraber 60 fişek ele geçildi. Trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada 27 araç ve sürücülerine toplam 103 bin 410 TL ceza yazılırken, 2 araç da trafikten men edildi.

Gaziosmanpaşa\'da yapılan dar alan uygulamasında 10 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
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Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güvenlik, Trafik, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da yapılan dar alan uygulamasında 10 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da yapılan dar alan uygulamasında 10 şahıs yakalandı - Son Dakika
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