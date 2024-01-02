 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziosmanpaşa'daki kaza kamerada: Kontrolden çıkan kamyon direği devirdi, sürücü araçtan fırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'daki kaza kamerada: Kontrolden çıkan kamyon direği devirdi, sürücü araçtan fırladı

Gaziosmanpaşa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki ticari araca çarptı. Aydınlatma direğinin devrildiği kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken sürücü de araçtan fırladı. Olayda bir kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa\'daki kaza kamerada: Kontrolden çıkan kamyon direği devirdi, sürücü araçtan fırladı
02.01.2024 - 23:21,
Abone Ol

Gaziosmanpaşa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki ticari araca çarptı. Aydınlatma direğinin devrildiği ve şoförün kamyondan düştüğü kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YR 8073 plakalı kamyon park halindeki ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü aracın kapısından fırlarken, savrulan ticari aracın çarptığı aydınlatma direği devrildi. Kamyon ise geri geri giderek refüje çıkıp durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

"Yağmur yağdığı zaman burada sürekli kaza oluyor"

Olay anını anlatan Tarık Karakaş, "Kamyon yukarıdan geldi kaydı. Yağmur yağdığı zaman burada kaza oluyor. Şu ticari araç park halindeydi. Kamyon çarptığı gibi ticari araç direğe vurdu, kamyon refüje doğru gitti. Yağmur yağdığı zaman burada sürekli kaza oluyor. Şoför kaza anında kapı açıldı yere düştü. Durumu iyiydi kafasında kanama vardı. Ambulans çağırdık hastaneye gitti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziosmanpaşa, Güvenlik, İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'daki kaza kamerada: Kontrolden çıkan kamyon direği devirdi, sürücü araçtan fırladı - Son Dakika


00:02
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57
Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
22:59
Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51
Karabük'te CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu Karabük'te CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33
Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25
TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası

Son Dakika
00:02 Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57 Hizbullah, İsrail'in Aruri'yi öldürmesine tepki gösterdi
22:59 Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29 Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51 Karabük'te CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33 Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26 İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 00:48:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'daki kaza kamerada: Kontrolden çıkan kamyon direği devirdi, sürücü araçtan fırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement