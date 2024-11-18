Gazipaşa-Anamur yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Gazipaşa-Anamur yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Gazipaşa-Anamur yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Gazipaşa-Anamur yolunda iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Soruşturma başladı.

18.11.2024 16:06
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Gazipaşa- Anamur yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan M.T. (52) idaresindeki 06 YHB 44 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.M.(46) idaresindeki 07 LP 393 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 06 YHB 44 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Önal Tufan (51) isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, eşi M.T. ile 07 LP 393 plakalı araç sürücüsü M.M. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan E.M.(41) ve M.C.M.(14) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarından ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Önal Tufan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan M.T., M.M., E.M. ve M.C.M. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan M.T.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Önal Tufan'ın Anamur Devlet Hastanesinde Laboratuvar Şefi olduğu, eşi M.T.'nin ise emekli Kıdemli Başçavuş olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa-Anamur yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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